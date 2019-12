Alcochete: Palhinha lembra "momentos de pânico" durante ataque

O jogador João Palhinha recordou esta segunda-feira o pânico que viveu no dia do ataque à Academia do Sporting.

O atual jogador do Braga recorda que o ataque foi rápido e intenso e explicou que Acuña, Battaglia, Rui Patrício e William de Carvalho lhe pareceram os principais alvos dos atacantes.

Identificou ainda o arguido Leandro Almeida, referindo-se a um indivíduo com um dente de ouro que agrediu Montero.

