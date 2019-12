Alcohete: invasão descrita como "4 a 5 minutos de verdadeiro terror"

No Tribunal de Monsanto, decorre o julgamento da invasão da academia do sporting em Alcochete.

a sessão desta quarta-feira foi marcada por revelações da antiga equipa ténica.

O ex-adjunto de Jorge Jesus lembrou que Bruno de Carvalho sugeriu alterar a hora do treino de manhã para a tarde, o que acabou por coincidir com a hora do ataque.

Sobre "Jornal das 8"