Em Portugal há medicamentos vendidos sem receita médica que causam malformações durante a gravidez. Em todo o mundo, milhares de crianças nasceram com deficiências porque as mães tomaram um fármaco usado no tratamento da epilepsia.

A investigação da Alexandra Borges mostra que as normas emitidas pela agência europeia do medicamento parecem não estar a ser cumpridas.

