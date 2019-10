As corridas de galgos são um negócio "secreto" que rende muito dinheiro e a que só alguns têm acesso. Um “desporto" onde há maus tratos a animais com treinos violentos e cruéis, doping e abandono de cães sem dó nem piedade quando já não servem para competir. Uma reportagem de investigação para ver na íntegra esta terça-feira no programa "Alexandra Borges", esta terça-feira, no Jornal das 8 da TVI