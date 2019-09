Uma jovem de 14 anos alega ter sido violada por um colega de escola com 16.

Terá sido a meio da manhã de segunda-feira que a jovem entrou na escola a chorar, com a roupa suja e dificuldades em andar.

Questionada por uma funcionária do motivo daquele estado, a jovem, inicialmente, não terá dito nada, mas depois acabou por acusar um colega de escola, com 16 anos, de a ter violado num terreno baldio nas traseiras do estabelecimento de ensino.

Segundo o Jornal de Notícias, o alegado agressor terá ainda publicado várias fotos da jovem, sem roupa, numa rede social.