Alvarinho é de uma casta de uva branca, muito antiga e que domina a paisagem no Minho. O Alvarinho Palácio da Brejoeira é um dos vinhos de referência, fruto do trabalho e da paixão da empresária Hermínia Paes que o tratava como um filho que nunca teve. Morreu em 2015, aos 97 anos, mas o Alvarinho continua a viver no palácio da Brejoeira em Monção.