É um luxo sem justificação: carro, combustível, isenção de portagens. No Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa há quase 20 chefes a usarem as viaturas de serviço quer vivam a 10 ou a 100 quilómetros do quartel.

As viaturas são usadas tanto em dias de trabalho como em dias de descanso. E tudo com o aval do comandante do regimento e até da Câmara Municipal de Lisboa.