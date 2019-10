Ana Leal: fizeram seguro de vida no Santander, mas foram enganados

Pode acontecer a qualquer um. Luís e Sara contraíram um seguro de vida na sequência de um crédito à habitação no banco Santander e, 14 anos depois, quando precisaram, perceberam, que foram enganados. Esta é uma investigação do programa Ana Leal, que poderá ver esta terça-feira, no Jornal das 8 da TVI.