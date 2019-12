"Ana Leal": Lucas nasceu com o coração do lado direito e uma escoliose grave

Lucas nasceu com o coração do lado direito e uma escoliose grave. Várias malformações que nunca foram detetadas nas ecografias, que segundo a família do bebé, não duravam mais do que dois minutos. Uma reportagem para ver esta terça-feira na rúbrica "Ana Leal" do Jornal das 8 da TVI