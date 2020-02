"Ana Leal": Ministério dos Negócios Estrangeiros não pretende assumir incidente com embaixador da Costa do Marfim

Casa arrendada pelo embaixador da Costa do Marfim em Portugal foi devolvida à proprietária completamente vandalizada. A proprietária da moradia garante que até dejetos deixaram no jacuzi de uma das casas de banho. Uma investigação do programa "Ana Leal"