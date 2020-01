Ano chinês do Rato: agilidade, inteligência e acumulação de riqueza

O novo ano chinês chega a 25 de janeiro. É esta a data oficial, embora as celebrações comecem antes e, por vezes, duram 15 dias, que são aproveitados para muitos rituais e tradições.

Prepara-se então a chegada do ciclo do rato, o primeiro animal do zodíaco chines que representa agilidade, inteligência e acumulação de riqueza.

