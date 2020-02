Aos Olhos da Lei: Vaz das Neves terá ajudado Rangel na escolha de juiz redator de acórdão

A TVI teve acesso a informações que revelam como o juiz Rui Rangel conseguia chegar aos processos no alegado esquema de corrupção em que é suspeito de receber subornos em troca de decisões judiciais que tomava diretamente ou por influências que prometia mover junto de colegas. Durante a investigação, foram detetadas mensagens trocadas com o antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa.

