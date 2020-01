Arrancou a fase de instrução do processo relativo às reconstruções de casas em Pedrógão

Em Leiria, arrancou a fase de instrução do processo relativo às irregularidades com a reconstrução de casas depois do fogo de Pedrógão Grande. O Ministério Público acusa 28 arguidos de uso indevido de mais de 715 mil euros.

