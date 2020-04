“As máscaras cirúrgicas têm prazo de validade?”

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, explica que os equipamentos de proteção médica têm prazo de validade e podem perder algumas das características com o passar do tempo. Ainda assim, o médico explica, que não havendo possibilidade de adquirir novo material de proteção e num contexto comunitário, poderá ser útil utilizar máscaras já com alguma idade.

Sobre "Covid-19: Consultório"