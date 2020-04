“As obrigações são as mesmas para todos”

Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, e a Maria do Céu Albuquerque, Ministra da Agricultura, estiveram presentes numa ação de sensibilização nas comunidades da Índia, Paquistão e Nepal, no Algarve. O MAI aproveitou para lembrar e garantir que os portugueses têm todos as mesmas obrigações no combate à pandemia de Covid-19

Sobre "Notícias"