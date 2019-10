Esta terça-feira assinala-se o Dia Mundial da Gaguez, um problema que afeta mais de 80 milhões de pessoas no mundo, ou seja, 1% da população mundial.

Em Portugal, estima-se que haja 100 mil pessoas com esta dificuldade na fala, que afeta mais homens do que mulheres, cerca de quatro homens para uma mulher.

Rosário Magalhães Vieira, terapeuta da fala, esteve no Diário da Manhã, e afirmou que este dia é importante uma vez que "as pessoas não estão preparadas para saber ouvir uma gaguez".

