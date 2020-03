As temperaturas para esta terça-feira

Esta terça-feira o céu vai estar nublado e são esperados períodos de chuva para quase todo o continente. Só as regiões do Baixo Alentejo e do Algarve devem escapar à chuva.

As temperaturas máximas vão rondar os 14 graus no Porto e os 17 em Lisboa. Faro vai chegar aos 20 graus.

