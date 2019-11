Ataque à Academia de Alcochete: militares da GNR voltam a ser ouvidos

Realizou-se esta segunda-feira a quarta sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, que ocorreu em maio de 2018. Na altura, um grupo de adeptos afetos ao Sporting invadiu o campo de treinos da equipa, acabando por agredir vários membros do plantel. No quarto dia, a presença do antigo líder da claque Juve Leo, Fernando Mendes, foi a grande novidade na sala de audiências.

