Ataque a Alcochete: Vasco Fernandes ouvido na 11ª sessão do julgamento

Na 11ª sessão do julgamento do ataque à academia do Sporting é a vez de ouvir Vasco Fernandes, o secretário técnico do clube e quem avisou os jogadores da alteração da hora do treino do dia do ataque.

De acordo com Vasco Fernandes, o pedido foi feito por Bruno de Carvalho, presidente do Sporting na altura.

Sobre "Notícias"