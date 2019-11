Ataque Alcochete: Ministério Público tenta provar que droga encontrada na sede da Juveleo era de “Mustafá”

Esta quinta-feira foi o terceiro dia de audiências do julgamento do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete.

Foram ouvidos três militares da GNR, sendo que, um deles participou nas buscas à sede da Juveleo, onde foram encontrados paus, t-shirts, iguais às que foram usadas no ataque, e droga.

O Ministério Público tenta agora provar que a droga pertencia a Nuno Mendes ou, como é conhecido, Mustafá.

A estratégia da defesa é provar que ninguém sabe de quem era a droga que estava na sede da claque do Sporting.

