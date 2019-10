Aumenta a indignação no Cais do Sodré à medida que a hora de ponta se aproxima

Centenas de pessoas continuam à espera no terminal do Cais do Sodré para apanhar transporte para a margem sul.

São várias as queixas de que não terão sido avisadas de que os transportes iam ser suspensos entre as 14h e as 18h por causa do plenário dos trabalhadores da Transtejo.

