Aumento de estufas no litoral alentejano gera revolta

A resolução do conselho de ministros, de outubro passado, que permite o aumento de estufas no litoral alentejano, continua a provocar protestos. As populações não aceitam o aumento de estufas em pleno parque natural. Os autarcas dizem que o Governo não os ouviu e que a região não está preparada para receber mais trabalhadores imigrantes.

