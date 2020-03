Autarquia da Póvoa de Varzim aconselha quem esteve com Luís Sepúlveda a permanecer em casa

O escritor Luis Sepúlveda está infetado com o covi-19, depois de ter estado em Portugal, onde participou no Correntes d’Escritas. Luís Sepúlveda está internado em Oviedo e a mulher também. Na Póvoa de Varzim, a autarquia aconselhou as pessoas que estiveram em contacto com o escritor a ficarem em casa.

Sobre "Jornal das 8"