Bactéria multirresistente detetada no Hospital de Coimbra

Está suspensa a admissão de novos doentes adultos para transplante de fígado no Hospital de Coimbra por causa de uma bactéria multirresistente detetada no serviço. Os transplantes não estão suspensos, mas a situação de infeção declarada, já a meados do mês de setembro, ainda demorará uma semana e meia a ser normalizada.