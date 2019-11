Bebé abandonado no lixo está MAC e vai ser institucionalizado

O bebé que foi abandonado no lixo está na Maternidade Alfredo da Costa. Quando tiver alta deverá ser institucionalizado. A embaixada de Cabo-Verde já se disponibilizou para apoiar no que for necessário. A mãe, de 22 anos, está detida a aguardar julgamento.