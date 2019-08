Mulher de 23 anos foi transferida do Hospital de Faro, que não tinha incubadoras disponíveis, com indicação para lhe ser feito o parto o mais depressa possível. Recém-nascido acabou por morrer minutos depois do parto, já no Hospital Amadora-Sintra, mas a cesariana só foi feita horas depois de a grávida de 32 semanas ter chegado a Lisboa.