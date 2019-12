Bebé Rodrigo: obstetra já tem 14 processos disciplinares

O obstetra de Setúbal, que não detetou as malformações graves do bebé Rodrigo durante as ecografias, tem 14 processos disciplinares na ordem dos médicos. A informação foi dada pelo bastonário, Miguel Guimarães, que esteve, na manhã desta quarta-feira, a ser ouvido no Parlamento precisamente sobre o caso deste bebé .

