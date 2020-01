Beja: primeiro voo para resgatar cidadãos europeus de Wuhan parte às 10:00

Começa esta manhã a operação de retirada de europeus da cidade de Wuhan, na China, por causa do coronavírus.

Deverão sair três voos do aeroporto de Beja. Pelo menos uma das ligações vai ser feita pelo Airbus A-380, o maior avião comercial do mundo, fretado por iniciativa do governo francês

O jornalista Amílcar Matos encontra-se no local a acompanhar esta operação.

