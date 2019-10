Berardo usa nomes como Ronaldo e Mourinho para não perder comendas

O empresário Joe Berardo está a fazer tudo o que pode para manter as condecorações da República. Isto apesar do processo em curso nos tribunais para tentar penhorar bens no valor de quase mil milhões de euros. O advogado de Berardo enviou uma carta à Chancelaria das Ordens Honoríficas onde invoca alegadas situações semelhantes, não mencionando nomes, em que as condecorações não foram retiradas.

