A 13ª edição da Portojóia mostra as novas tendências, como bijuteria ecológica, feita a partir de folhas que são banhadas a ouro. Esta técnica é utilizada em folhas que já caíram das árvores.

Entre os 150 expositores há jóias para todas as carteiras.

