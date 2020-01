"Blue Monday": afinal, é hoje o dia mais triste do ano?

Por cá, são pocuos os que acreditam no síndrome "Blue Monday". De acordo com um estudo do Reino Unido, a terceira segunda-feira do ano é mesmo o dia mais triste.

A conclusão tem por base uma equação matemática, que analisou a relação entre os dias frios do inverno e o fim das festividades de Natal e Ano Novo.

Sobre "Jornal das 8"