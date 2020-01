Bombeiros entraram no lar em chamas e retiraram idosos

Carro com três bombeiros passava perto do lar de idosos que se incendiou em Abrantes. A rápida intervenção dos operacionais permitiu retirar do lar os 18 idosos, dos quais quatro ficaram com ferimentos graves. Dois inspiram especial cuidado.

António Pereira Gonçalves, repórter da TVI no local, conta o que aconteceu e revela que o incêndio terá começado num aquecedor que estava tapado com um cobertor.

