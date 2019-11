É um luxo sem justificação: carro, combustível, isenção de portagens. No Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa há quase 20 chefes a usarem as viaturas de serviço quer vivam a 10 ou a 100 quilómetros do quartel.

Rogério Rodrigues do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa e sub-chefe de segunda classe falou sobre esta situação no denunciada numa reportagem do programa "Ana Leal"