Braseira no quarto intoxicou oito pessoas, incluindo três crianças, em S. Marcos

Três crianças estavam entre as oito pessoas que foram socorridas devido a uma intoxicação por monóxido de carbono em S. Marcos, no Cacém. Bombeiros foram chamados devido a uma indisposição mas perceberam já a caminho do hospital com duas pessoas que se tratava de uma intoxicação e tiveram de pedir reforços para os restantes habitantes da casa.

