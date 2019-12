Bruno de Carvalho fez questão de estar no tribunal para ouvir Ricardo Gonçalves

O antigo coordenador de segurança e operações do Sporting à data dos factos é a única testemunha a ser ouvida, nesta segunda-feira, na sétima sessão do julgamento do ataque à Academia do Sporting. Ricardo Gonçalves revelou que o então presidente Bruno de Carvalho reuniu o staff para saber quem o apoiava incondicionalmente.

