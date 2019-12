Bruno de Carvalho: "Para mim, corre sempre mal"

Declarações do ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, à saída do tribunal de Monsanto, onde decorre a sétima sessão do julgamento do ataque à Academia, em Alcochete. Bruno de Carvalho foi confrontado com as declarações em tribunal do antigo coordenador de segurança do Sporting, que disse que, na véspera da invasão, o então presidente, durante uma reunião do staff, quis saber quem estava com ele, "acontecesse o que acontecesse".

