Burnout: "Somos muito perfeccionistas"

Vânia Castanheira, autora do livro "Porque andamos tão exaustos, foi convidada para discutir a origem e as consequências do burnout.

A especialista afirma que o "burnout é um síndrome de um stress crónico relacionado com o trabalho", sublinhando ainda que a doença é gerada por meses e até anos de stress na vida de cada um.

Sobre "Diário da Manhã"