Camião carregado com madeira despistou-se no IC1

Pesado ficou virado de lado na faixa de rodagem e a madeira espalhou-se pela estrada, razão pela qual a circulação no IC1, entre Alcácer do Sal e Grândola, está a fazer-se com perturbações. O repórter Amílcar Matos esteve no local e fez um ponto de situação.

