Campo Pequeno reúne as melhores escolas de arte equestre do mundo

O Diário da Manhã, da TVI, recebeu o doutor José Lino Ramos, administrador da Parques de Sintra, entidade que tutela a Escola Portuguesa de Arte Equestre. O convidado veio falar sobre o espetáculo comemorativo dos 40 anos da escola, que se vai celebrar no próximo domingo, no Campo Pequeno. No evento vão estar presentes cerca de 50 cavalos de diferentes raças e nacionalidades.

