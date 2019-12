Campos alagados e estradas submersas no Ribatejo

No Ribatejo, há campos alagados e estradas submersas e isso acontece sobretudo nos concelhos da Golegã e Santarém. Por causa do caudal alto do Tejo, os rios Almonda e Alviela estão a correr fora das margens. A população de Constância observa com apreensão a subida da água.

Sobre "Jornal das 8"