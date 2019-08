Os cidadãos vão poder ligar para o número 147, a partir do ano que vem, caso tenham dúvidas sobre os serviços públicos. A linha, aprovada com a ANACOM, deve entrar em funcionamento no primeiro semestre de 2020. A medida surge no âmbito do programa Simplex, apresentado há um mês, com o objetivo de reforçar a resposta dos serviços do cartão de cidadão face à elevada procura. A ministra da Modernização, Mariana Vieira da Silva, garante que as medidas já permitiram tirar 30 mil pessoas das filas