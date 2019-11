Catarina Martins em almoço solidário com trabalhadores de cervejaria no Porto

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) aproveitou este domingo uma iniciativa de solidariedade com os trabalhadores da Cervejaria Galiza, no Porto, que está em risco de fechar, para defender a revisão da legislação sobre os PER – Processo Especial de Revitalização.

