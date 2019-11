Centro de Reabilitação de Alcoitão: TVI recebeu denúncias de utentes e funcionários do hospital sobre a falta de condições

O refeitório e o bar do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, em Cascais, foram na segunda-feira encerrados após a realização de uma vistoria pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

A TVI recebeu denúncias de utentes e funcionários do hospital sobre a falta de condições nos espaços de refeições. Uma delas foi feita por um funcionário que trabalha no centro há já 40 anos. Diz-se farto daquilo que considera "serem as más condições" do bar e de da cozinha do refeitório.

Contactada pela TVI, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa confirmou o encerramento dos espaços onde foram detetadas irregularidades.

Sobre "Jornal das 8"