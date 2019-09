O conselho nacional da CGTP aprovou esta quarta-feira as reivindicações para o próximo ano. Quer o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros a curto prazo e um aumento geral de 90 euros para todos os salários. O secretário-geral da CGTP propõe ainda atualizar as reformas de todos os pensionistas e a revisão do código do trabalho.