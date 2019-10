No espaço de investigação “Alexandra Borges”, a TVI recebeu o jovem André Carvalho, um transexual que deu o testemunho de como é frequentar uma escola e ter estas dificuldades, nomeadamente na ida à casa de banho. Recorde-se que, já neste ano, o Governo aprovou um decreto-lei que permite que os transexuais possam dirigir-se à casa de banho de acordo com o sexo com o qual se identificam.

