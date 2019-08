Um incêndio deflagrou na zona de mato que rodeia o Castelo de Sesimbra e cerca de 50 pessoas que se encontravam a visitar o monumento foram retiradas por precaução. O fogo começou na encosta do castelo e foi dominado às 18:30 horas.Um bombeiro ficou ferido sem gravidade e não há registo de qualquer dano no interior do castelo.