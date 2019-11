Chefes dos bombeiros usam carros de serviço para deslocações pessoais

Vários quartéis de bombeiros estão a cair aos bocados, mas há quase 20 chefes do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa a usarem as viaturas de serviço para fins pessoais, sem pagarem combustíveis ou portagens. A investigação da TVI no programa "Ana Leal", para ver no Jornal das 8 desta quarta-feira.

Sobre "Jornal da Uma"