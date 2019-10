Cheque-veterinário é "a espinha dorsal do serviço nacional de saúde animal"

A Ordem dos Veterinários lançou um programa de cheques-veterinários para ajudar famílias carenciadas que não consigam pagar os serviços de saúde para os animais. São já 25 o número de autarquias associadas ao programa e os donos que queiram usufruir, só têm de se inscrever.

São as autarquias e as juntas de freguesia que identificam esses animais e essas famílias carenciadas e atribuem os cheques-veteriários. Aplicam-se a serviços de vacinação, desparasitação, esterilização, bem como outros tratamentos e urgências 24 horas.

Neste momento temos em Portugal 255 consultórios, clínicas e hospitais que já aderiram e cerca de 25 municípios, de Norte a Sul e incluindo os Açores, que já aderiram ao projeto.

