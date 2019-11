Chuva e rajadas de 100 quilómetros por hora nesta terça-feira

O estado do tempo vai sofrer um agravamento a partir da hora de almoço. São 11 os distritos no norte e centro vão ficar sob aviso amarelo por causa do vento e da agitação marítima.

As rajadas podem atingir os 100 quilómetros por hora nas terras altas. O estado do mar também se vai alterar no período da tarde.

Esta terça-feira está ainda prevista chuva em todo o país, mas a partir de amanhã fica cingida ao norte e centro.

