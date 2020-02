Cidadãos repatriados da China por Portugal continuam sem sinais de coronavírus

Os cidadãos em isolamento no Hospital Pulido Valente vão ser submetidos a novos exames no final da próxima semana, altura em que termina o período de incubação do coronavírus. Os cidadãos regressados de Whuan continuam sem sinais de contágio. Até ao momento, garante a DGS, não há portugueses infetados com a doença.

